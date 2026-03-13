Esplosione in un’azienda chimica a Erbusco, cinque feriti

Esplosione in un’azienda chimica a Erbusco, quattro feriti.

Una violenta esplosione si è verificata questa mattina (venerdì 13 marzo 2026) a Erbusco, nella frazione di Zocco, presso la ditta Planichikem, specializzata nella produzione di materie plastiche. Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto durante una fase di lavorazione di sostanze a base di ammonio all’interno dell’impianto; la deflagrazione avrebbe provocato diversi feriti tra le persone presenti nello stabilimento.

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Esplosione in un’azienda chimica a Erbusco

È successo questa mattina, venerdì 13 marzo, verso le 7.30, nello stabilimento di via xx settembre, a una manciata di metri di distanza dall’ex cava Noce. Al momento le cause dell’esplosione non sono ancora state chiarite e sono in corso accertamenti.

La maxi emergenza ha mobilitato cinque ambulanze e diversi mezzi avanzati con personale medico e infermieristico. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e di verifica dello scenario incidentale. È stata inoltre attivata un’unità specializzata NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per la valutazione di eventuali rischi legati alla presenza di sostanze chimiche. Presenti anche i Carabinieri, mentre ARPA Lombardia e ATS sono state allertate per effettuare le verifiche ambientali e sanitarie connesse all’evento.

Cinque feriti

L’azienda è stata evacuata, tutti i dipendenti (circa 15) sono stati fatti uscire nel parcheggio e affidati ai soccorritori. Cinque persone sono rimaste ferite (quattro in modo lieve in codice verde e uno trasportato in ospedale in codice giallo) dall’esplosione, il cui urto ha divelto e frantumato i vetri del capannone. Da valutare anche una possibile intossicazione.

Attorno allo stabile è stata predisposta una zona di sicurezza attorno allo stabilimento a causa della presenza di ammoniaca nell’aria. Sul posto anche il sindaco Mauro Cavalleri, per sincerarsi della situazione.