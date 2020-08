Esordio in serie A per l’erbuschese Marco Brescianini

Nell’ultima partita di Campionato è arrivato l’atteso esordio in serie A con la maglia del Milan per Marco Brescianini, 20enne di Erbusco. Un sogno che si avvera per il giovane calciatore.

Esordio in serie A per Brescianini

Marco Brescianini è entrato in campo sabato 1 agosto al 65° del match contro il Cagliari, con il Milan già vincente per 3-0. L’ultima di Campionato non era una partita decisiva per il club rossonero, che aveva ormai messo in cassaforte il sesto posto in classifica. Ma per il giovane calciatore erbuschese resterà per sempre una sfida indimenticabile.

Un sogno che si avvera

A settembre 2019 il giovane calciatore ha firmato un contratto quinquennale con il Milan, la sua squadra del cuore. Ma per l’inizio della sua “favola” bisogna andare indietro di oltre un decennio, precisamente al 2008, quando Marco aveva soltanto otto anni e i suoi genitori fecero la scelta, coraggiosa, di accettare la proposta della società rossonera. Dal 2008 a oggi Marco ha vestito la maglia del Milan senza interruzioni, superando anno dopo anno le selezioni sempre più ferree. E ora, dopo tanta gavetta, finalmente ha debuttato in serie A.