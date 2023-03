Escursionisti si perdono scendendo il Monte Guglielmo.

Ê successo ieri (lunedì 27 marzo 2023): l'allarme è stato lanciato alle 17.10 da parte di due escursionisti. Scendendo dal Monte Guglielmo si sono trovati in difficoltà: avevano smarrito la traccia segnavia.

Localizzati con i telefonini

Una volta localizzati con i telefonini, sono stati poi individuati in un alveo asciutto di un torrente tra Malga Guglielmo di Sopra e Corno del Bene. La SO115 ha allertato la squadra di terra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Darfo e, attraverso la Soreu 118, il personale del Soccorso Alpino. Trattandosi di una zona particolarmente impervia per raggiungere la quale ci sarebbe voluto parecchio tempo, è stato messo in campo il Drago 84 dell'elinucleo dei Vigili del Fuoco di Malpensa.

Individuati e recuperati

I due escursionisti sono stati quindi individuati e recuperati con il verricello del Drago 84. Sono stati successivamente portati in piazzola a Zone. Tanta paura ma per fortuna nessuna grave conseguenza: per loro, infatti, non c'è stato il bisogno di controlli o cure sanitarie.