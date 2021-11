Escursionisti bloccati sul sentiero salvati dai Vigili del Fuoco

monte marone

Le due persone sono state recuperate e aiutate a tornare ai propri mezzi

Escursionisti bloccati sul sentieri, salvato dai Vigili del Fuoco: è successo ieri sera, sopra Marone.

Hanno intrapreso il sentiero "della legna", in località Monte Marone, ma da lì non sono più riusciti a riscendere a valle. Ad aiutare gli escursionisti in difficoltà sono stati quindi i Vigili del Fuoco: sul posto si sono subito recate le squadre Saf (speleo alpino fluviale) da Brescia e quelle di Sale Marasino, che in poco tempo sono riusciuti a individuare e recuperare le due persone in difficoltà, per poi riportarle sane e salve ai propri mezzi.