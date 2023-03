Escursionista si sente male su un sentiero a Botticino, interviene l'elisoccorso.

L'allarme poco prima delle 11

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 11 a Botticino. Un escursionista di 53 anni ha accusato un malore mentre si trovava in gita con altre persone in località Santa Lucia e Mastegnane.

Escursionista si sente male, arriva l'elisoccorso

Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco e l'elisoccorso vista la zona particolarmente impervia. L'uomo è stato recuperato dagli operatori del 118 per poi essere trasportato agli Spedali Civili di Brescia dove è stato ricoverato in serie condizioni.