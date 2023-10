Escursionista morto sul Pizzo Badile, domani (sabato 21 ottobre 2023) i funerali.

La tragedia

Una vera tragedia quella che si è consumata mercoledì pomeriggio nel territorio di Ceto. A perdere la vita il 66enne Marco Cirelli. L'uomo di Gussago e residente a Marone è precipitato sul Pizzo Badile per oltre duecento metri nel vuoto, l'uomo è morto sul colpo. Purtroppo l'intervento dei soccorsi è stato reso complicato dal maltempo che ha impedito l'utilizzo dell'elicottero. I soccorsi sono quindi giunti con le squadre di terra sotto il bivacco Fasa. Proprio qui si è consumata la tragedia.

Ad intervenire prontamente sul posto la Guardia di Finanza e di Edolo e del Soccorso Alpino di Breno. Una volta individuato il corpo, la salma è stata riportata a valle con una barella tra le mille difficoltà. In serata è stato raggiunto il rifugio De Marie, quei era stato allestito il campo base per la logistica del salvataggio.

Escursionista morto sul Pizzo Badile: domani i funerali

La salma riposa nell'obitorio dell'ospedale Richiedei di Gussago dove è possibile far visita dalle 9 alle 19. Il funerale sarà invece celebrato sabato mattina, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano in Sale a Gussago a seguire la salma proseguirà poi per il tempio crematorio. A piangerlo i giovani figli Daniele e Andrea, il fratello Alessandro, la compagna Duska.

In evidenza un'immagine d'archivio.