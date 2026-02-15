I vigili del fuoco e la Croce Rossa sono intervenuti all'interno della Riserva Naturale per aiutare la donna

Una donna di 42 anni è stata soccorsa all’interno della Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, nel territorio di Corte Franca, dopo essersi infortunata lungo il sentiero.

Escursionista 42enne soccorsa sul sentiero delle Torbiere del Sebino

E’ successo questa mattina, domenica 15 febbraio. L’allarme è scattato alle 11.30, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata allertata per un’escursionista, una donna di 42 anni, che era rimasta infortunata lungo un sentiero delle Torbiere del Sebino. Sul posto è subito intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, supportata dal personale sanitario della Croce Rossa di Iseo. La persona è stata raggiunta, stabilizzata e trasportata all’ospedale di Iseo per accertamenti.