Controlli serrati per stanare il fenomeno delle esche avvelenate.

Esche avvelenate, controlli serrati

I controlli serrati si stanno concentrando, in particolare, nella zona di Rezzato: il tutto a seguito della morte di un cane nei giorni scorsi in via degli Alpini. É stata la padrona di un cane convinta che il suo amico a quattro zampe avesse ingerito uno dei bocconi avvelenati.

Sopralluoghi

Successivamente sono stati effettuati i sopralluoghi da parte della Polizia Locale congiuntamente alla Polizia Provinciale: ad essere coinvolto anche il centro antiveleno e le guardie volontarie dell'associazione Fare Ambiente.

"Avvisiamo che presso la chiesetta degli alpini di Rezzato sono stati ritrovati dei bocconi avvelenati con topicida, lumachicida e concime.

A causa di ciò, questa notte purtroppo abbiamo registrato 1 decesso di un cane di due anni a seguito di quattro emorragie e dolori strazianti.

Come Guardie Ecozoofile attiveremo quanto possibile per risalire ai responsabili.

Aiutaci a difendere"

L'invito a prestare attenzione

Il primo cittadino Giovanni Ventura ha informato che dai controlli effettuati non sono risultati bocconi avvelenati: l'invito, però, è quello di tenere al guinzaglio il proprio cane prestando massima attenzione al comportamento dello stesso e segnalare ogni cosa ritenuta non consuetudinaria alla Polizia Locale.

In evidenza un'immagine d'archivio.