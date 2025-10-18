Esce per raccogliere le castagne e non torna a casa: ritrovato illeso l’80enne di Adro.

Ad Adro, grande preoccupazione

L’allarme è scattato nella serata di venerdì 17 ottobre 2025. Un anziano di Adro, uscito a raccogliere le castagne, non aveva fatto ritorno a casa. La moglie, preoccupata, aveva subito allertato il 112 e le ricerche sono proseguite fino all’alba di sabato 18 ottobre 2025, quando l’80enne è stato ritrovato, illeso, seppur con sintomi di ipotermia per avere trascorso la notte fuori.

Esce per raccogliere le castagne e non rientra: il lieto fine

Nella tarda serata di venerdì 17 ottobre, i Vigili del fuoco sono stati attivati per la scomparsa di un uomo di 80 anni in località Monte Alto di Adro, in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia, supportate da diversi nuclei specializzati, tra cui TAS (Topografia Applicata al Soccorso), SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e IMSI Catcher. Contestualmente è stato attivato l’Ufficio IMSI Catcher della Direzione Regionale Lombardia, che ha elaborato i dati del telefono cellulare del disperso per restringere l’area di ricerca. Intorno alle 4 di notte, grazie alla strumentazione IMSI Catcher installata sui mezzi in campo, è stato possibile triangolare e individuare la posizione del telefono in una zona boschiva. A seguito di una battuta nell’area indicata, l’uomo è stato individuato e tratto in salvo. Presentava sintomi di ipotermia ed è stato affidato alle cure del personale sanitario. L’operazione ha visto la collaborazione di diverse componenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, dimostrando l’efficacia dell’integrazione tra tecnologia avanzata e competenze operative nelle attività di ricerca e soccorso. Alla ricerca hanno preso parte diverse unità del Soccorso Alpino sez. Valtrompia e i carabinieri di Adro.

“L’80enne sta bene”, il commento del Comune di Adro

Ad annunciare il lieto epilogo il Comune di Adro, che ha ricostruito l’intera vicenda.

“Si è conclusa nel migliore dei modi la ricerca del nostro concittadino disperso. Le ricerche sono partite intorno alle 23 e sono proseguite per tutta la notte, fino a quando – dopo ore di grande lavoro e coordinamento – alle 5.30 di questa mattina l’uomo è stato ritrovato in buone condizioni a diversi chilometri da casa, sul Monte Alto. Il campo base delle operazioni è stato allestito nei pressi del Municipio di Adro, dove l’Amministrazione comunale, ha presenziato per tutta la durata delle attività, seguendo da vicino l’evolversi della situazione. Un enorme grazie a tutte le persone e le squadre che hanno partecipato alle operazioni di ricerca: i Vigili del Fuoco di Brescia (posto di comando avanzato e squadre di ricerca), la squadra del distaccamento di Chiari, il Soccorso Alpino della Valtrompia, il nucleo S.A.P.R. dei Vigli del fuoco dall’Emilia-Romagna, gli IMSI Catcher della Regione Lombardia, tre Unità Cinofile provenienti da Lombardia ed Emilia-Romagna, il Comando dei Carabinieri di Adro e il Comandante di Polizia Locale del Comune di Adro. Un sentito ringraziamento anche ai cittadini che, volontariamente, hanno offerto il proprio aiuto fornendo ai soccorritori preziose informazioni sul territorio”.

Grazie all’impegno e alla collaborazione tra tutte le forza in campo, questa storia si è conclusa con un lieto fine.