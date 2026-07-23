Esce in bicicletta e non torna: 62enne trovata senza vita in un canale a Roccafranca

L'ipotesi è che, per motivi da accertare, abbia perso l'equilibrio e sia caduta nell'acqua, per poi essere trascinata dalla corrente

Dramma a Roccafranca, dove una donna di 62 anni è stata trovata senza vita in un canale. In questo momento si escludono episodi di violenza, l’ipotesi è che si sia trattata di una tragica fatalità.

Donna di 62 anni trovata senza vita in un canale a Roccafranca

Le ricerche erano scattate verso le 23 di ieri, giovedì 23 luglio, quando lungo la ciclabile di via ss Gervasio e protasio, tra il laghetto e la rotonda che si collega alla sp72, era stata rinvenuta una bicicletta abbandonata per terra. Accanto una borsa contenente tutti i documenti, chiavi di casa e cellulare: ma della proprietaria non c’era traccia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiari e Orzinuovi, che hanno battuto l’area. Le ricerche si sono subito concentrate lungo il canale che costeggia la ciclabile, dove l’acqua in questo periodo tocca i 60 centimetri, mentre i carabinieri della Compagnia di Chiari hanno raggiunto l’abitazione di Ludriano dove la 62enne, una badante con residenza a Bergamo, ma domiciliata nella Bassa, passava il tempo libero con il compagno 60enne. Quest’ultimo avrebbe riferito che la donna era uscita per fare un giro in bicicletta e che, addormentato, non si era accorto della sua assenza.

Le ricerche si sono concluse a mezzanotte con un esito tragico. Il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto nel canale, a circa mezzo chilometri dalla bicicletta, in direzione Orzinuovi, dove la sp2 si incrocia con via Orcenana e via Villanuova. Sul posto sono intervenute anche l’ambulanza della Croce verde e l’automedica di Orzinuovi, ma non si è potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche il sindaco Marco Franzelli e il roc Dario Paneroni.

I carabinieri indagano sull’episodio. La prima ipotesi è che la donna, classe 1964 e di origini polacche, per motivi da accertare, abbia perso l’equilibrio e sia finita nell’acqua del canale: sarebbe morta per annegamento. Una ricostruzione che sarebbe avvalorata dalle immagini della videosorveglianza del territorio, ma per ora proseguono gli accertamenti.