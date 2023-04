Esce di strada nella notte, 51enne in gravi condizioni

Esce di strada con l'auto, attimi di grand apprensione nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 aprile 2023.

Esce di strada nella notte

Ad essere coinvolto un uomo di 51 anni: stando alle prime informazioni ricevute sembrerebbe che l'uomo alla guida di un'auto, per cause al momento non chiare, sia uscito di strada. Il tutto si è verificato in via Matteotti a Ciliverghe di Mazzano. Il 51enne sarebbe rimasto incastrato nelle lamiere dell'auto.

L'intervento dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del Fuoco i quali hanno lavorato a lungo per estrarlo. Presenti i soccorsi che in un primo momento lo hanno intubato e trasportato d'urgenza agli Spedali Civili di Brescia dove versa in gravi condizioni.