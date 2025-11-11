Colpito da infarto, automobilista salvato dagli agenti della Locale

Un grave malore ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 11 novembre a Borgosatollo, l’allarme è scattato attorno alle 18. Un uomo di 71 anni, mentre stava percorrendo la strada vicino al cimitero, verso Montirone, a bordo della sua Ford Focus, è stato colpito da un infarto improvviso. Senza più controllo del mezzo, la vettura ha sbandato, finendo per urtare prima un cartello stradale, poi un palo e infine arrestarsi contro un muro. A pochi istanti dall’incidente, una pattuglia della Polizia locale è arrivata sul posto. Gli agenti, dopo essersi resi conto che l’automobilista era in arresto cardiaco, hanno utilizzato il defibrillatore in dotazione all’auto di servizio, uno dei sedici installati nel territorio comunale, l’ultimo presso il Teatro Comunale. Le manovre di rianimazione sono risultate decisive nel mantenere in vita l’uomo fino all’arrivo dei soccorsi. Il 71enne è stato quindi trasferito d’urgenza alla Poliambulanza di Brescia, dove si trova ricoverato in condizioni critiche. I medici monitorano costantemente la situazione, e le prossime ore saranno determinanti per il suo recupero.