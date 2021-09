Ancora non è chiara la dinamica dei fatti, ma a Palazzolo sull'Oglio è scattato il codice rosso, con chiamata all'elisoccorso, per una donna che si è schiantata con l'auto contro una ringhiera.

Esce di strada e si schianta contro il muretto

E' successo intorno alle 15.30, in via Malogno a Palazzolo. Una donna di circa 40 anni stava marciando in direzione del supermercato, ma ha perso il controllo della sua auto, una Nissan Qashqai, ed è finita contro un muretto. E' dunque probabile che la donna sia stata colta da un malore. L'impatto, fortunatamente, non è stato molto violento, ma è stato allertato in codice rosso l'elisoccorso proveniente da Bergamo. E' stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Sul posto l'automedica, l'ambulanza, l'elicottero e la Polizia Locale di Palazzolo per i rilievi.