Esce di strada e finisce nel fosso: 58enne finisce in ospedale

I Vigili del Fuoco hanno estratto la donna dall'auto, per poi affidarla alle cure dei volontari del soccorso di Trenzano

Esce di strada e finisce nel fosso: è successo a Ludriano (frazione di Roccafranca) in via Orzivecchi, alla guida una 58enne trasportata in ospedale.

E' successo poco prima delle 10. Dalle prime informazioni sembra che la conducente, una donna di 58 anni, per motivi ancora da accertare abbia perso il controllo del mezzo e sia finita nel fosso in parte alla strada. Sul posto sono attivati i Vigili del Fuoco di Orzinuovi, che hanno aiutato la donna a uscire dall'auto, una Fiat 500, e i soccorritori di Trenzano.

Per fortuna la 58enne non ha riportato gravi ferite. Messa in sicurezza e caricata sull'ambulanza, è stata trasportata in ospedale in codice giallo.