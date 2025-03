Esce di strada con l'auto schiantandosi contro un palo della luce.

Esce di strada e si schianta

Attimi di apprensione questo pomeriggio (martedì 18 marzo 2025) a Rovato. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice giallo poco prima delle 16 in via Martinengo Cesaresco.

Dove si è verificato

Allertata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che un uomo di 49 anni alla guida della sua auto, per cause ancora da verificare nel dettaglio, sia uscito di strada finendo per salire su un marciapiede e schiantarsi contro un palo della luce, in zona mercato, nei pressi della vecchia sede dell'isola ecologica. Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza che ha trasferito l'uomo in codice giallo in ospedale. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Chiari, la polizia locale e i carabinieri.

Al momento pare che il conducente abbia fatto tutto da solo, le cause sono al vaglio.