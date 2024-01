Uno schianto spaventoso, con la sua auto contro un albero. Un ragazzo classe 1999 è rimasto ferito nella serata di giovedì 25 gennaio in un incidente avvenuto in via Poffe a Rovato.

Esce di strada con l'auto e finisce contro un albero

Dalle primissime ricostruzioni, il giovane automobilista che stava percorrendo via Poffe alla guida della sua utilitaria avrebbe fatto tutto da solo. Per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della vettura per finire la sua corsa contro un albero. La chiamata ai soccorsi è scattata poco dopo le 19.

Ferito un ragazzo classe 1999

Sul posto si sono precipitati i soccorsi: l'ambulanza dei volontari di Bornato, i Vigili del fuoco di Chiari e le forze dell'ordine. In sanitari hanno prestato le prime cure al giovane, rimasto sempre cosciente. L'urto è stato molto violento ma le sue condizioni non sarebbero gravi. E' stato trasportato in ospedale, in codice giallo. Sul luogo dell'incidente sono rapidamente sopraggiunti i famigliari del ragazzo e anche il suo datore di lavoro (consegna le pizze per un locale di Rovato). Presente anche l'assessore Pieritalo Bosio, per accertarsi di eventuali necessità.