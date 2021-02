Una corsetta sulla strada provinciale che costeggia il lago, all’altezza di Paratico. E fin qui, tutto nella norma. Peccato che però il “corridore del sabato” non indossasse alcun vestito.

Esce a correre sul lago… ma è nudo

Non erano nemmeno le 8, ma la cosa è subito diventata virale. E’ successo questa mattina, sabato, sulla strada provinciale vicino al lago di Paratico (quella che si collega anche con Capriolo). Un uomo ha pensato di uscire a correre, ma è uscito di casa “come mamma l’ha fatto”, dunque completamente nudo. Non indossava i classici completi da jogging o la tuta e infatti non è passato inosservato. Subito, gli automobilisti che transitavano sulla strada lo hanno notato e i video sono diventati virali.

L’allerta alle Forze dell’ordine e i soccorsi

I passanti hanno anche chiamato le Forze dell’ordine che si sono precipitati insieme all’ambulanza. L’uomo, residente sulla sponda Bergamasca del lago (sulla 50ina come riporta Areu) è stato accompagnato in ospedale in codice verde per alcuni accertamenti di rito.