E’ scattata nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 giugno la chiamata al 112 per un escavatore in fiamme a Rovato. Il mezzo, di un cantiere attivo nella zona di via 25 Aprile, ha preso fuoco all’improvviso; provvidenziale la segnalazione di un passante, che ha innescato l’intervento dei pompieri.

Escavatore in fiamme nella notte a Rovato

E’ successo intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto, a una manciata di metri dal negozio Casa Tua Arredamenti, si sono precipitati i Vigili del fuoco di Chiari e Brescia. Il rapido intervento ha evitato che le fiamme si propagassero e le operazioni di spegnimento si sono concluse nel giro di poco. Sul luogo dell’incendio è sopraggiunta anche la vicesindaca Gabriella Pe, per accertarsi delle conseguenze. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito né intossicato.

Si tratterebbe di un corto circuito

Sulla vicenda indagano i carabinieri. Dalle prime informazioni, non si tratterebbe in un incendio doloso. Le cause, infatti, sembrerebbero accidentali: molto probabilmente all’origine del rogo c’è un corto circuito.

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