Escavatore in fiamme a Chiari: pompieri in azione

Risveglio caratterizzato dalle sirene. A Chiari, questa mattina, sono dovuti intervenire i pompieri per l’incendio di un escavatore.

Escavatore in fiamme

L’incendio si è verificato poco prima delle 8 alla rotonda di via Palazzolo. Un escavatore è stato completamente avvolto dalle fiamme. Immediatamente è scattata la chiamata ai Vigili del fuoco di Chiari che si sono precipitati in loco per domare l’incendio.

Seguiranno aggiornamenti.