Esagera con l’alcool, 13enne finisce in ospedale SIRENE DI NOTTE

Esagera con l’alcool, 13enne finisce in ospedale: numerosi gli interventi dei soccorritori.

Gli interventi

Alle 20.40, a Brescia, quattro persone sono state investite da un mezzo in via Diaz, ma senza gravi conseguenze. Poco prima, invece, a Lograto una 37enne e un 38enne sono stati coinvolti in un frontale e sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Chiari.

Ha fatto preoccupare non poco il ribaltamento avvenuto in A4 verso le 2, al km 248, che ha coinvolto un 22enne e un 45enne. Sembra però che i due occupanti dell’auto ne siano usciti illesi e che non ci sia stato bisogno del ricovero in ospedale. Sono invece finiti al presidio di Manerbio, in codice giallo e verde, i due ragazzi di 27 e 28 anni che alle 4 di notte si sono schiantati contro un ostacolo in via Bainsizza a Orzinuovi, soccorsi poi dalla Polizia Stradale e dai Vigili del Fuoco.

Abuso di alcool fra i giovani

Sempre più frequente il fenomeno dell’abuso di alcool fra i più giovani. Ieri sera un 13 di Lumezzane è stato soccorso e trasportato in ospedale per intossicazione etilica verso le 22.30. Poco dopo anche un 16enne a Brescia, in piazza Tebaldo Brusato, è stato ricoverato per aver alzato troppo il gomito. Un intervento anche nella notte a Ghedi, per una ragazza di 19 anni, soccorsa in codice giallo e portata a Montichiari