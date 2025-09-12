E’ stata un successo la decima edizione di ERun, l’ormai tradizionale corsa a fine benefico promossa dall’associazione Quelli di Erbusco (Aqde). Oltre 550 le persone che si sono presentate domenica ai blocchi di partenza, nei pressi del parco comunale di via Verdi, per intraprendere un’avventura tra le rigogliose colline del paese.

ERun, oltre 550 partecipanti alla corsa benefica

Tre i percorsi possibili (5, 10 e 15 chilometri) che sono stati tutti rivisitati e ripensati al fine di rendere l’esperienza ancora più entusiasmante. Alla buona riuscita dell’evento ha contribuito, oltre al meteo favorevole, la collaborazione di tanti volontari di diversi sodalizi del paese, che hanno dato una mano sul percorso: presenze fondamentali e preziosissime, che evidenziano l’importanza di fare rete nel sociale, di creare connessioni a beneficio della comunità. Intervenuto alla partenza anche il sindaco Mauro Cavalleri, che ha apprezzato il lavoro svolto da Aqde. Un impegno che va in due direzioni: oltre a promuovere la valorizzazione del territorio e uno stile di vita sano attraverso il movimento, l’associazione sostiene ogni anno uno o più progetti benefici. In questo caso il ricavato di ERun, come di tutte le altre iniziative organizzate nel corso del 2025, andrà al sodalizio I Bambini Dharma.

Grazie ai volontari

“Ringraziare i volontari è fondamentale: senza di loro l’evento non avrebbe lo stesso valore e la stessa cura – ha commentato il presidente di Aqde Paolo Bertazzoni – Un grande grazie va anche agli sponsor che ci seguono per tutta la stagione e ai partecipanti che, nonostante le tantissime corse non competitive presenti ormai in tutta la provincia, scelgono ancora di venire nel cuore della Franciacorta per scoprire il nostro territorio e vivere una mattinata immersi nella natura”. Proprio l’impennata di iscrizioni (oltre cento in più rispetto al 2024) incoraggia gli organizzatori a proseguire nonostante le tante manifestazioni simili sul territorio. “Il nostro obiettivo sarebbe tornare ai numeri pre-Covid, quando la corsa raggiungeva circa 1.000 partecipanti”, ha preannunciato. Ora, però, gli occhi sono puntati sui Mercatini di Natale in calendario per sabato 29 novembre (le iscrizioni per spazi espositivi e street food sono già aperte), che saranno anche l’occasione per presentare il programma di iniziative per il 2026.

