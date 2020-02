Operazione dei carabinieri di Desenzano a Bedizzole: nei guai un clarense e una bresciana.

Eroina e “coca” in auto: in manette un 35enne di Chiari

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Desenzano del Garda, individuata un’autovettura con un provvedimento amministrativo da notificare, hanno fermato l’auto per procedere all’incombenza segnalata. Il conducente, però, ha ritardato alla richiesta di scendere dall’autovettura insospettendo i militari che dando uno sguardo sommario all’interno dell’auto hanno visto conducente e passeggero occultare qualcosa in una borsa.

Dopo ripetute richieste il conducente è sceso e ha dato risposte vaghe alle richieste dei militari che, visto anche i precedenti in materia di stupefacenti da parte del fermato, hanno eseguito una perquisizione veicolare e personale rinvenendo nella borsa della donna diversi involucri in cellophane di eroina e cocaina per complessivi 50 grammi, un bilancino di precisione e 2.500 euro circa ritenuto provento dello spaccio.

Entrambi in carcere

I carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo 35enne di Chiari e la donna 29enne domiciliata a Brescia per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Sottoposto a rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto il carcere per entrambi.

