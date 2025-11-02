Erbusco, spaccata in farmacia: i ladri fuggono a mani vuote

Hanno sfondato la vetrina della Farmacia Franciacorta di Erbusco, in via Provinciale, ma sono usciti a mani vuote: gli autori della spaccata hanno lasciato dietro se solo danni.

Spaccata in farmacia a Erbusco

E’ successo ieri sera, sabato 1 novembre, e sull’episodio ora indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari. La banda, che ha poi fatto perdere le sue tracce, è entrata nel locale della farmacia sfondato la vetrata. L’obiettivo? Il denaro della cassa che, tuttavia, era vuota. I ladri si sono quindi dileguati senza bottino.