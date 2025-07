Lutto

Alpino e volontario instancabile, si è spento a soli 55 anni

Solo pochi giorni fa era in prima linea con il gruppo Alpini, impegnato nell’ennesimo progetto benefico, sempre con il suo sorriso buono sulle labbra. Circostanze che rendono la prematura scomparsa, a soli 55 anni, di Angelo Ponzoni, ancora più dolorosa e difficile da accettare.

Erbusco piange il suo gigante buono Angelo Ponzoni

Martedì mattina (8 luglio) la notizia è piombata sulla comunità erbuschese come un macigno, innescando l’immediato cordoglio degli amici e dei tanti concittadini di cui aveva conquistato l’affetto e la stima attraverso le molteplici attività di volontariato. Membro delle Penne Nere di Erbusco, volontario instancabile, era una persona semplice, un uomo del fare, che non perdeva tempo in chiacchiere. Angelo, soprannominato "Testa", è stato anche uno dei fondatori del gruppo Wild Boys Franciacorta: "Non ci sono parole per descrivere la perdita di un grande amico! Grazie al tuo contributo e alla tua esperienza ci hai fatto crescere e ci hai insegnato come si costruisce un carro di Carnevale. Il gigante buono, sempre sorridente, pronto allo scherzo e sempre in prima linea per il volontariato. Lascerai un vuoto incolmabile", hanno scritto i membri del sodalizio, evidenziando che la morte del 55enne rappresenta una perdita non solo per la sua famiglia, ma per tutto il paese.

Il cordoglio del Moto club

Al lutto si unisce il Moto club di Erbusco, promotore insieme agli Alpini della festa di solidarietà il cui ricavato è stato consegnato giovedì scorso nella sala consigliare del Municipio all’associazione Scuola Unita. Angelo, nonostante i problemi di salute che l’avevano messo a riposo forzato, era lì, in mezzo ai volontari, intento a dispensare sorrisi ai ragazzi e alle ragazze disabili (come documentato dalla foto di gruppo). A lui va un pensiero di immensa gratitudine da parte del direttivo del Moto club, vicino nel dolore al papà Giuseppe, alle sorelle Maria e Pierina, ai nipoti e a tutti i suoi cari. I funerali sono stati celebrati giovedì 10 luglio nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. L’ultimo commosso saluto a un "gigante buono" che continuerà a vivere nei cuori dei suoi concittadini.