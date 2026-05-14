Esce dal distributore e si scontra contro un camion: è successo questa mattina lungo la provinciale 469, tra Palazzolo e Erbusco. Non si registrano feriti.

Esce dal distributore e si scontra contro un camion: nessun ferito

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 10 lungo la spbs469bis, tra Palazzolo sull’Oglio a Erbusco. Stando alle prime ricostruzioni della Polizia locale, intervenuta per i rilievi, l’auto stava uscendo dal distributore per immettersi lungo la strada. Per motivi da accertare non ha visto il mezzo pesante che stava invece viaggiando verso Capriolo e si è scontrata lateralmente contro il camion.

Fortunatamente non si registrano feriti. Gli occupanti dei mezzi sono scesi in autonomia. Sul posto anche un’ambulanza della Croce rossa e i vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio.

Lievi i disagi sulla viabilità. Il traffico diretto verso Capriolo è stato deviato all’interno del distributore per consentire la circolazione in attesa della rimozione del mezzi e del ripristino della carreggiata.