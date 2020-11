Il fatto è avvenuto a Pontoglio.

Era ricercato da un mese, 31enne arrestato dai carabinieri

L’uomo, un 31enne romeno, avrebbe dovuto trovarsi dietro le sbarre per scontare una pena di 5 anni di reclusione e invece circolava liberamente. Ma nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Chiari, agli ordini del comandante Davide D’Aquila, hanno fermato l’uomo in paese che viaggiava su un’Audi. Il 31enne è stato fermato e portato in carcere a Brescia, dove sconterà la pena: l’uomo è stato condannato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

