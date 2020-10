Entra nella veranda di un bar con l’auto e poi si schianta sulla vetrina della Posta.

Flero

E’ successo ieri in piazza IV Novembre a Flero dove un automobilista ha perso il controllo della sua auto ed è uscito fuori strada entrando nella veranda di un bar e poi schiantandosi contro la vetrina dell’ufficio postale. Ad essere coinvolto il bar caffetteria Triumph di Flero dove, fortunatamente, non ci sono stati feriti ma solo un grande spavento per i presenti. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente stradale e le cause che possono aver portato il conducente a perdere il controllo della vettura. Sul posto la Polizia locale per i rilievi del caso. L’incidente è stato ripreso dai passanti e pubblicato sui social.