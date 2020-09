Entra in vigore oggi il nuovo cambio di viabilità a Pavone

Il paese avrà vie più sicure e tranquille, è questo l’obiettivo del cambio di viabilità che ha interessato parte del territorio urbano.

Cambio viabilità

Da oggi, lunedì 7 settembre, inizierà il divieto di transito da via Ponte Mella fino al semaforo di via Vittorio Emanuele II per tutti i mezzi agricoli di proprietà dei non residenti. Chi è residente e ha necessità di passare per questo tratto di strada deve recarsi in Comune e chiedere l’apposita autorizzazione, altrimenti il rischio è quello di intercorrere in sanzioni, l’area infatti sarà adeguatamente controllata sia dalla Polizia Locale che da strumenti elettronici. L’obiettivo di questa misura è quello di aumentare la sicurezza stradale soprattutto a favore della mobilità lenta, pedoni e ciclisti. “Molti cittadini ci hanno segnalato il traffico che stava rendendo pericolosa questo tratto stradale, abbiamo quindi deciso di intervenire per accogliere le loro esigenze”, ha dichiarato il sindaco Mariateresa Vivaldini.