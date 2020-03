Green service in fiamme ancora una volta, arrivano i Vigili del Fuoco

Cassone a fuoco a Castelletto di Leno, pompieri in azione mercoledì pomeriggio.

Ennesimo green service a fuoco, arrivano i Vigili del Fuoco

Ennesimo green service a fuoco, arrivano i Vigili del Fuoco. E’ successo mercoledì pomeriggio a Castelletto di Leno. Le fiamme hanno divorato il cassone, prima di essere domate. A causare l’incidente è probabile che sia stato qualche cittadino che ha gettato delle braci ancora accese tra gli sfalci e le ramaglia. Repetita iuvant dicevano gli antichi ma a quanto pare anche a forza di ripeterlo e di mettere cartelli che indicano di non buttare braci ancora accese nel cassoni per la raccolta del verde, c’è chi ancora lo fa.

Al vaglio della Polizia Locale ora le immagini delle telecamere di Largo Scalvini per risalire al responsabile, che dovrà anche pagare il danno fatto.

