Ennesimo furto alla scuola Manzoni di Bedizzole. E’ accaduto nel fine settimana del 11 e 12 luglio 2020, con protagonista ancora una volta le scuole elementari di Bedizzole, già «violate» in passato da piccoli, ma continui episodi di furti. Così è stato anche nel fine settimana appena trascorso: lunedì, il grest che utilizza anche gli spazi scolastici ha trovato segni di effrazione. La refurtiva consiste in alcune lavagne luminose e sopratutto in diversi caloriferi in ghisa, vecchi di decenni e di poco valore (oltre che difficili da trasportare). Un furto che, come i precedenti, si avvicina più ad un brutto scherzo rispetto ad una vera e propria spaccata. I locali allarmati, quelli contenenti gli apparecchi elettronici, non sono stati forzati. Sul posto indagano ora le forze dell’ordine.