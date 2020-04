Emergenza Coronavirus: vescovo Tremolada in visita all’ospedale di Chiari VIDEO

Emergenza Coronavirus: vescovo Tremolada in visita all’ospedale di Chiari. Il pastore della Diocesi bresciana è stato all’Asst Franciacorta nel pomeriggio.

Vescovo Tremolada in visita all’ospedale di Chiari

E’ arrivato e ha cercato di mostrare affetto e vicinanza a tutti, ha incontrato la dirigenza e si è rivolto ai pazienti con la filodiffusione. Il vescovo Pierantonio Tremolada, anche in quest’occasione, ha dimostrato tutta la sua umanità. Il pastore della Diocesi si è recato all’Asst Franciacorta nel pomeriggio ed è stato un momento molto emozionante per tutti. La visita del vescovo è avvenuta in forma privata, ma Tremolada ha speso parole di conforto per tutti.

E’ stato un momento prezioso che, anche in vista della Pasqua, è riuscito a sollevare gli animi dei pazienti, ma anche di tutti coloro che sono impegnati a fronteggiare l’emergenza. Veri eroi del dramma del Coronavirus.

