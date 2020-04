Emergenza Coronavirus: tutti i servizi a Chiari. Assistenza, ascolto e anche consegne a domicilio.

Emergenza Coronavirus a Chiari

Nel pieno dell’emergenza si continua a lavorare, anzi, lo si fa ancor di più come nel caso dell’ufficio Servizi sociali che, con l’Amministrazione, si fa carico di tutti i problemi e le difficoltà emersi insieme al Coronavirus.

L’aiuto tramite i buoni spesa

Chiari ha ottenuto un finanziamento di 119.142,64 euro da destinare al sostegno di persone in condizioni di fragilità economica. La misura si attua con voucher alimentari, pacchi alimentari e buoni pasto. Ad individuare i beneficiari del contributo (tra quelli più esposti agli effetti economici derivanti dalle conseguenze dell’emergenza), sarà l’ufficio Servizi sociali che agirà al fine di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

“E’ importante non abbassare l’attenzione e restare a casa – ha puntualizzato l’assessore Vittoria Foglia – Tutte le domande possono essere inviate al Comune via mail all’indirizzo emergenza.alimentare@comune.chiari.brescia.it o su WhatsApp al numero 349.6377507 (disponibile anche per informazioni e chiarimenti). Le linee per l’assegnazione e i criteri sono stati decisi e condivisi insieme a tutto il nostro Distretto al fine di evitare disuguaglianze nelle attribuzioni”. Sul sito del Comune è stata creata un’apposita sezione dove si possono scaricare tutti i moduli e reperire le informazioni (www.comune.chiari.brescia.it).

I servizi alla cittadinanza

Il primo pensiero, già dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è stato rivolto agli over 65 e a tutti gli anziani. E’ infatti stato istituito un numero dedicato, lo 030.7008223 (dal lunedì al venerdì, 9-13) al quale rispondono i Servizi sociali e intervengono per i pranzi a domicilio, per i bisogni assistenziali (con Asa formate che operano nella Cooperativa d’appoggio). E’ attivo anche per l’ascolto e per la richiesta di informazioni.

A questo si aggiunge la disponibilità delle attività locali verso tutti i cittadini: le Botteghe di Chiari hanno attivato un perfetto servizio di consegna a domicilio in collaborazione con il Comune (sulla pagina Facebook è presente la lista aggiornata degli aderenti e sono presenti anche le farmacie). L’intero discorso vale anche per tutti coloro che sono in quarantena. (qui l’elenco scaricabile Consegne a domicilio Chiari).

Gli uffici

Con le giuste modalità di contenimento del virus, tutti gli uffici comunali, con dirigenti e amministratori, stanno continuando a funzionare.

“Per quando riguarda le attività produttive abbiamo attivato il numero Whatsapp 349.6405644 (disponibile lunedì e giovedì dalle 8 alle 17.30 e martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 14) ed è’ sempre rimasto attivo l’ufficio Suap in Comune – ha spiegato l’assessore Domenico Codoni – Inoltre abbiamo avviato una decina di chat per specifiche categorie economiche in modo tale da essere mirati nelle comunicazioni (mercati, estetiste, acconciatori, bar/ristoranti, d’asporto, medie strutture non alimentari, supermercati, consegne domicilio alimentari e non alimentari e anche buoni spesa alimentari), e gestito tutte le domande di operatori economici grandi e piccoli. Anche l’ufficio Sue (edilizia) non si è mai fermato e lavora in modo agile. E’ attiva anche la Commissione Paesaggio che si è riunita in videoconferenza”.

I ringraziamenti

Oltre all’Amministrazione, che costantemente ci tiene a ringraziare tutti gli uffici, le botteghe, le associazioni, la Protezione civile, i Vigili del fuoco, le Forze dell’ordine e tutte le realtà (e singoli cittadini) che si stanno impegnando per fronteggiare l’emergenza e non lasciare solo nessuno, come ha voluto sottolineare anche l’assessore Foglia, un plauso è arrivato anche dall’opposizione.

“Ringrazio il settore Servizi Sociali che sempre recepisce con attenzione le richieste di chi ha bisogno – ha spiegato il consigliere della Lega Roberto Campodonico – Grazie in particolare alla dirigente Rosa Simoni“.

