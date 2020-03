Emergenza Coronavirus: pane gratis per chi ne ha bisogno. Negli scorsi giorni aveva già iniziato a donarlo Oltenia Rustic in piazza del Granaio, oggi anche Rovetta.

Pane gratis per chi ne ha bisogno

La solidarietà dei clarensi non ha limiti. I commercianti in questo momento, non solo hanno attivato le consegne a domicilio, ma stanno dimostrando un cuore enorme. Negli scorsi giorni, in piazza del Granaio, Olteania Rusic, nel suo negozio italo-romeno, aveva messo a disposizione il pane per coloro che ne avevano bisogno e oggi lo ha fatto anche la forneria Rovetta. “A noi è avanzato questo pane, è fresco. Prendilo se lo vuoi”, è scritto sulle confezioni. Più volte, la pasticceria e forneria, ha inoltre donato brioches e leccornie all’ospedale di Chiari, impegnato al massimo per contrastare la pandemia.

Che nessuno possa restare senza nulla o possa sentirsi solo. A Chiari e negli altri paesi. E’ questo l’obiettivo in questi giorni difficili caratterizzati dall’emergenza Coronavirus.

