Emergenza Coronavirus: la riflessione del sindaco sui dati della mortalità di marzo. Il primo cittadino di Chiari, Massimo Vizzardi, nella sua riflessione serale ha fatto una puntualizzazione.

Tutte le sere, a seguito dell’arrivo della tabella (con i nuovi contagi e i decessi) fornita da Ats Brescia, il sindaco di Chiari Massimo Vizzardi (così come i suoi colleghi) aggiorna la cittadinanza sull’andamento della giornata. Questa sera però ha voluto fare una piccola riflessione in quanto nonostante a Chiari ci siano 28 decessi accertati per Coronavirus, i dati della mortalità di marzo segnano un +80. La media mensile è invece di 17. Si può

Ecco la riflessione di Vizzardi.

Cari concittadini,

oggi oltre a comunicare il consueto aggiornamento sui contagi, vorrei condividere con voi una riflessione. Il nostro ufficio anagrafe oggi ci ha comunicato il numero totale dei decessi di marzo; ebbene, la situazione è davvero drammatica, come abbiamo peraltro sempre detto. Da un lato i dati ufficiali che ci vengono comunicati da ATS parlano di 28 decessi attribuiti al coronavirus, dall’altro lato generalmente a Chiari vengono meno circa 17 cittadini al mese e, tuttavia, tali numeri non spiegano il dato di 80 persone che sono venute a mancare nel mese di marzo nella nostra cittadina. Ecco perché riteniamo importante tenere alta l’attenzione da parte di tutti, ecco perché abbiamo sensibilizzato le competenti Autorità ad un maggiore utilizzo dei tamponi e ad una grande attenzione all’assistenza medica domestica. Ciò detto – e ci sarà il tempo di onorare tutti i nostri cari che ci hanno abbandonato in queste settimane – l’importante “calo” che stiamo vivendo (pur nella consapevolezza di una relatività dei numeri) è dato dal nostro senso civico e di grande responsabilità che come cittadini abbiamo dimostrato e dal grande, grandissimo lavoro fatto dai medici e dal personale sanitario che ogni giorno si battono in studio e in corsia per la nostra vita, mettendo spesso in pericolo la propria; per rispetto loro e di tutti coloro a cui vogliamo bene, NON dobbiamo smettere di tenere alta la guardia, dobbiamo stringere i denti e restare ancora per un poco a casa, uscendo solo per ciò che è necessario ed essenziale come previsto per Legge. D’altra parte è e sarà sempre precisa responsabilità di noi sindaci fare tutto ciò che è in nostro potere affinché la voce dei nostri concittadini arrivi, pur nel rispetto dei ruoli, a chi di dovere. Anche per oggi abbiamo altri 6 casi di persone che sono risultati “positivi”. Non molliamo adesso. Insieme ce la faremo!