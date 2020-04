Anche la Procura di Brescia al lavoro per far luce sulla gestione della pandemia.

Emergenza Coronavirus: indaga la Procura di Brescia

Dopo quelle di Bergamo e Milano, anche la Procura di Brescia, guidata dal procuratore capo Francesco Prete, ha aperto dei fascicoli per far luce sulla gestione della pandemia in provincia. Per ora sono arrivati nove esposti, ma il numero è destinato ad aumentare. Nove esposti, di cui la maggior parte presentati da Codacons. Al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati, ma il pool di magistrati guidato dal sostituto procuratore Carlo Nocerino, sta procedendo per i reati di omicidio colposo ed epidemia colposa. Ovviamente sotto i riflettori ci saranno anche le Case di riposo, ma non solo. Il Codacons ha fatto segnalazioni su diversi fronti, “in difesa della salute delle persone”.

