Emergenza coronavirus: i commercianti di Ospitaletto attivano “la spesa a casa”

Per contenere il più possibile i contagi e la diffusione del coronavirus, anche i commercianti della zona rossa hanno cominciato a organizzarsi, non solo per tutelarsi, ma soprattutto per continuare a garantire il servizio ai cittadini, specialmente dei più bisognosi.

Alimentari e non solo

Ecco che gli esercenti consorziati delle “Vetrine di Ospitaletto” hanno attivato “La spesa a casa”, per cui effettueranno il servizio a domicilio dedicato a tutte le persone impossibilitate a muoversi da casa data la situazione attuale.

Alimentari e non solo: sensibili alla causa anche negozi di abbigliamento, fioristi, negozi di merceria e di ottica.

Tutti gli indirizzi e i recapiti sono disponibili alla pagina Facebook ufficiale dell’associazione “Vetrine di Ospitaletto”.

