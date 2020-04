Emergenza Coronavirus: donate 3.500 mascherine al Comune di Chiari

Donate 3.500 mascherine al Comune di Chiari. Lo ha annunciato il sindaco Massimo Vizzardi che ha anche spiegato come saranno distribuite per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Donate 3.500 mascherine

Una donazione che in questi giorni difficili e caratterizzati dall’emergenza Coronavirus fa davvero bene al cuore. Il sindaco Massimo Vizzardi si è rivolto alla cittadinanza per comunicare un bellissimo gesto, la donazione di mascherine. Il primo cittadino ha anche spiegato come saranno suddivise.

La comunicazione del sindaco

Care concittadine, Cari concittadini

Oggi vorrei condividere con voi una bella notizia che ci scalda particolarmente il cuore.



Grazie ad un nostro concittadino – che desidera restare anonimo – sono state donate e fatte recapitare al Comune di Chiari ben 3500 mascherine (FFP2, altamente protettive) che per ora verranno così distribuite:

➡️ 500 alla Casa di Riposo Pietro Cadeo;

➡️ 50 al Gruppo della Protezione Civile

➡️ 1500 all’Ospedale;

➡️ 100 alla Stazione dei Carabinieri;

➡️ 150 alla Compagnia dei Carabinieri;

➡️ 50 alla Guardia di Fiananza;

➡️ 50 alla Polizia Stradale;

➡️ 50 ai Vigili del Fuoco;

➡️ 100 alla Polizia Locale;

➡️ 480 ai Medici di base e Pediatri di base.

Siamo davvero grati a questa persona ed alla realtà donante e a nome di tutta la Cittadinanza, desidero esprimere la nostra più profonda gratitudine.

Il vostro sindaco

Massimo Vizzardi

