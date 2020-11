Elisoccorso in cantiere: operaio in gravi condizioni. È successo nel cantiere da cui nascerà il nuovo polo Zust Ambrosetti.

Elisoccorso in cantiere: operaio in gravi condizioni

Alle 9.30 le sirene dell’ambulanza e il rumore del volo dell’elisoccorso hanno movimentato quella che fino ad allora pareva una mattinata tranquilla a Ospitaletto.

Un operaio impegnato nel cantiere da cui nascerà il nuovo polo Zust Ambrosetti, in via Falcone, è stato scaraventato a terra da un pilone in caduta mentre si trovava sul cestello elevatore.

L’uomo, di 42 anni, è volato da oltre 10 metri: sul posto sono giunti in codice rosso la Croce Verde di Ospitaletto, l’elisoccorso e un’altra ambulanza da Brescia, coadiuvati dai Vigili del Fuoco.

Per i rilievi del caso sono intervenuti i Carabinieri di Ospitaletto, tuttora impegnati sul luogo dell’infortunio.

Il lavoratore, dopo delicate manovre, è stato caricato sull’elicottero e trasportato in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia.

Si tratta del secondo infortunio sul lavoro avvenuto in cantiere a distanza di pochi giorni e poche centinaia di metri.

