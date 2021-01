Stava andando dalla nipote mentre si è accasciato in via Ugo Foscolo

Elisoccorso a Verola: 62enne stroncato da un malore

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per il 62enne verolese non c’è stato nulla da fare. La chiamata alla centrale operativa dell’112 è partita alle 9.07 e sul posto sono stati inviati i volontari del Gruppo verolese del Soccorso che hanno sede proprio in paese, in loro supporto il mezzo di soccorso avanzato dell’asst del Garda accorso da Manerbio e l’elisoccorso della base Hems di Brescia. A stroncare Mauro Zavaglio è stato un malore, verosimilmente un attacco cardiaco.

L’uomo, classe 1958, era molto conosciuto in paese per aver gravitato, negli anni scorsi, nell’ambiente sportivo della pallavolo locale e del calcio locale. Il 62enne viveva col fratello, anch’egli molto conosciuto in quanto postino (portalettere) del territorio verolese.

La notizia di quanto accaduto sta raggiungendo sempre più persone nella comunità che attonite e nell’incredulità commentano “Era un uomo semplice, buono. Un grande lavoratore. Una brava persona” ed ancora “Mauro era un uomo sempre sorridente e con il saluto pronto per chiunque incontrasse. Mancherà la sua presenza”.

Seguiranno aggiornamenti.