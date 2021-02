Elisoccorso a Quinzano per un camion ribaltato sulla SpIX: ferito un 59enne

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 9.40 circa dalla provinciale nove, lungo un tratto fuori paese nei pressi di un cascinale. Allertati i soccorritori di Dello con l’ambulanza, la Polstrada e l’elisoccorso.

Elisoccorso a Quinzano per un ribaltamento sulla SpIX

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della Polizia Stradale, che è intervenuta per i rilievi. Sta di fatto che un uomo di 59 anni si è ribaltato con il camion lungo la provinciale nove a Quinzano ed è scattato il codice rosso. La centrale Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) ha inviato sul posto l’ambulanza dei Soccorritori di Dello, la Polstrada per i rilievi del caso e l’elisoccorso decollato da Brescia.

Il ferito, che è cosciente ma ha un taglio alla testa, è stato portato in Pronto soccorso al Civile in codice rosso a causa della lesione e per tutti gli accertamenti del caso. Sembra che a causare la perdita di controllo del mezzo pesante sia stato un colpo di sonno o un malore del conducente 59enne che, dopo aver sbandato, è finito con il mezzo pesante nella scarpatina a lato della carreggiata.