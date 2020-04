Elisoccorso a Milzano per un infortunio

Nel pomeriggio si è verificato un infortunio tale da rendere necessario l’arrivo non solo dell’ambulanza, ma anche dell’elisoccorso.

Infortunio

Poco dopo le 15.30, in via Maestà un uomo di 41 anni ha subito un infortunio. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i mezzi di soccorso, prima un’ambulanza e in seguito l’elisoccorso che ha attirato non poca attenzione nei silenziosi cieli sopra Milzano. La missione risulta tutt’ora in corso in codice giallo. Seguiranno aggiornamenti.

