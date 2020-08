Grave ribaltamento a Leno: ferito anche un bambino di 8 anni

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 15.54 in codice rosso e sul posto si sono precipitate l’ambulanza e l’elicsoccorso decollato dal capoluogo.

Aggiornamento delle 16.50: l’incidente è grave

Nonostante inizialmente la centrale Areu avesse indicato la gravità dell’incidente con il codice giallo, ora la missione dei soccorritori è tornata in codice rosso, segno che le condizioni dei feriti sono gravi. O meglio: il 69enne è diretto in ospedale in ambulanza in codice giallo, mentre una seconda ambulanza è intervenuta in codice rosso per trasportare il bambino di 8 anni all’elisoccorso del Civile, che lo ha subito portato al Civile Pediatrico per le cure del caso.

Stando ai dati di Areu, le condizioni del piccolo sarebbero gravi. La dinamica dell’accaduto è al vaglio della Stradale.

Elisoccorso a Leno per un’auto ribaltata: ferito anche un bambino

Codice rosso in via Calvisano, la provinciale 68, in zona Pica Belvedere a Leno per un veicolo che si è ribaltato. Stando ai dati riportati da Areu, l’Azienda regionale emergenza urgenza, a restare ferite sono state due persone, tra cui un bambino di 8 anni.

Sul posto si sono precipitati l’elisoccorso decollato da Brescia e l’ambulanza della Croce rossa di Ghedi e l’auto medica. Allertati anche i Vigili del fuoco per rimettere in sicurezza il veicolo ed aiutare ad estrarre i feriti dall’auto. Sul posto, infine, anche la Polizia stradale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

