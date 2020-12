Elisoccorso a Bedizzole: scontro tra auto, tre persone coinvolte

Scontro tra auto nel pomeriggio di oggi a Bedizzole lungo la sp28. Erano passate da poco le 16 quando ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, si è verificato un grave sinistro stradale. A rimanere coinvolte tre persone di cui ancora non si sanno le generalità.

L’arrivo dei soccorsi

Subito scattato il codice rosso. Chiamati i soccorsi, oltre alle ambulanze, è intervenuto anche l’elisoccorso da Brescia. Sul posto anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Brescia.

Al momento la missione risulta ancora in corso.