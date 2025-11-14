Elicottero precipitato nel Mantovano: morto il pilota

Elicottero precipitato nel Mantovano.

Attimi di apprensione questa mattina (venerdì 14 novembre 2025) nelle campagna di Casalromano nel Mantovano poco dopo il confine con il comune di Gambara (in provincia di Brescia) sulla strada Sappidola Molino.

Attivata la macchina dei soccorsi

Dalle prime ricostruzioni pare che un elicottero privato sia precipitato nelle campagna: a segnalare l’accaduto un agricoltore. Al suo interno un occupante sbalzato a diversi metri dal punto dell’impatto al suolo. Per l’uomo, 56 anni, non c’è stato nulla da fare. Tempestivamente sono stati attivati i soccorsi: ad alzarsi in volo da Brescia l’elisoccorso, un’ambulanza e un’automedica. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri del Reaparto Operativo di Mantova e della Compagnia di Viadana. Sul posto anche il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Pancrazio Dario Vigliotta. Per il 56enne, però, non c’è stato nulla da fare, è stato constatato il decesso in posto. Al momento non si esclude nessuna pista in merito alle cause che hanno portato all’incidente.

La vittima è Eusebio Pavan nato a Torino e residente ad Isola d’Asti (AT). L’intera area sarà sottoposta a sequestro. Ad intervenire sul posto anche personale Enac.