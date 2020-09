Elicottero a Palazzolo per un malore. Un uomo di 49 anni si è sentito male in via Guido Sgrazzutti. E’ stato necessario l’intervento dell’elicottero.

Elicottero a Palazzolo

Codice rosso a Palazzolo sull’Oglio. La chiamata ai soccorsi è scattata alle 16.30, in via Sgrazzutti. Non si conosce ancora la dinamica dei fatti, ma un uomo di 49 anni ha accusato un malore improvviso. La situazione è da subito sembrata grave e dunque è stato allertato l’elisoccorso da Brescia.

Anche in uscita, l’intervento è ancora in codice rosso.