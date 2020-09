Elezioni Amministrative: poca affluenza alle urne

Negli otto Comuni della Bassa in cui si vota per le Amministrative sono arrivati i primi risultati sull’affluenza relativi alle ore 12.

Affluenza alle urne

Primo bilancio per le Amministrative, in programma per la scorsa primavera ma slittate a causa del Covid. Alle 12 i dati sull’affluenza alle urne sono i seguenti: Lonato 10%, Rovato 17.63%, Roncadelle 19,58%, Travagliato 18,70%, Quinzano d’Oglio 12, 23%, Capriano del Colle 17, 65, Corte Franca 19,47% e Magasa 12,50%. Si potrà votare fino alle 23 di questa sera e domani dalle 7 alle 15. Non sono noti disagi causati dalle restrizioni sanitarie, tendenzialmente la possibilità di assembramenti ha creato qualche preoccupazione tra i cittadini che hanno fatto molta attenzione a mantenere il distanziamento.