Elezioni a Travagliato: i candidati in lizza

I prossimi 20 e 21 settembre si svolgeranno le elezioni comunali in 8 paesi bresciani e Travagliato è tra questi.

Chiusi ufficialmente i termini per la presentazione delle liste, sono due i candidati sindaco che si fronteggeranno.

Il primo cittadino attualmente in carica Renato Pasinetti si troverà alla guida di una coalizione di Centrodestra. Quattro liste di cui una civica (Uniti per Travagliato) e tre che portano il simbolo di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia).

Piergiuseppe Alessi, invece, capitanerà la lista civica Travagliato città.

La squadra di Renato Pasinetti

Ecco i dei candidati consiglieri della coalizione di Centrodestra che appoggiano Pasinetti, sindaco dal 2015.

Al suo fianco si conferma, ad eccezione di un nome, la squadra attualmente al suo fianco, con alcune ne entry, con Christian Bertozzi, Lucia Romana Chiaraschi, Fabio Chiari, Luca Pietro Colosio, Massimo Cominardi, Paolo Greco, Patrizia Maculotti, Tiziana Merlini, Dario Messina, Francesca Orlandi, Fabio Platto, Simona Resconi, Fausto Santi, Claudia Silini e Simona Tironi.

Il gruppo intende proseguire sulla linea intrapresa negli ultimi cinque anni, portando avanti lo sviluppo di nuove opere pubbliche e la tematica prioritaria della sicurezza.

Novità con Piergiuseppe Alessi

Piergiuseppe Alessi, come anticipato, sarà il volto di Travagliato città.

Si tratta di una lista civica che intende parlare a tutti i travagliatesi, andando oltre simboli e partiti.

Ad affiancarlo nella sua prima esperienza come candidato sindaco alcuni volti noti nel mondo della politica e dell’associazionismo locale, ma anche nomi nuovi che vogliono misurarsi per offrire alla cittadella del cavallo “una ripartenza che tenga conto delle reali necessità dei cittadini”.

16 i candidati, oltre al capolista, che provengono da esperienze diverse, ma hanno la sensibilità comune nel volere un paese più vivibile, a fianco di chi lo abita.

Ecco la loro identità: Riccardo Barbeno, Alessandro Bianolini, Luisa Bignotti, Lorenzo Bonassi, Alessandro Bui, Andrea Casanova, Cristina Liberini, Laurenzia Lorini, Luca Naoni, Paola Nicolini, Silvia Rivetti, Alberto Trainini, Tanja Trebucchi, Orietta Truffelli, Stefano Verzeletti e Francesca Zini.