Elezioni a Rovato: tutte le liste in campo

Chiusi i termini per la presentazione delle liste, sono sei i candidati sindaco che si sfideranno nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre. Il primo cittadino uscente Tiziano Belotti, 53 anni, alla guida di una grande coalizione di Centrodestra (quattro liste di cui una civica e tre targate rispettivamente Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia); Valentina Remonato, 31 anni, avvocato, sostenuta da Rovato Vale, La Civica e Rovato 2020; Renato Bonassi, imprenditore, sostenuto da RovatoW, Rovato Futura e Rovato e frazioni insieme; Alberto Piva, 31 anni, alla guida del movimento Rovato Capitale; Maurizio Festa, 28 anni, appoggiato dalla Liga per Rovato; Roberto Manenti, ex sindaco negli anni Novanta e presidente del Consiglio comunale uscente.

Elezioni a Rovato: la coalizione di Tiziano Belotti

Ecco i nomi dei candidati consiglieri della coalizione di Centrodestra che appoggia il sindaco uscente Tiziano Belotti. Lega: Stefano Venturi, Simone Giovanni Agnelli, Pieritalo Bosio, Gabriele Buffoli, Gabriele Antonelli, Gabriella Pe, Giacinta Maria Buffoli, Davide Giacomo Toscani, Claudio Gavezzoli, Lidia Orizio, Daniela Dotti, Valentina Inverardi, Patrizia Losacco, Angelo Grignani, Pier Paolo Bellini, David Fusi.

Forza Italia: Luciano Andreoli, Nicola Bellopede, Pierluigi Bertoli, Alessandra Maria Brignoli, Giorgio Conti, Ileana Giuseppina Cressi, Adele Durante, Stefano Lazzaroni, Elisabetta Giulia Maranesi, Martina Maria Marini, Elena Rizzi, Luca Rogondino, Ciro Troso, Federico Uberti, Massimo Venturi, Gianmaria Zucchetti.

Fratelli d’Italia: Carlo Alberto Capoferri, Roberto Alborghetti, Valentina Bergo, Antonella Corsini, Luca Corsini, Valentina Formenti, Pasquale Gallina, Cesare Pelizzari, Mattia Ramiera, Ilaria Scolari, Andrea Vezzoli.

Civica: Elena Belleri, Stefano Angelo Belotti, Pamela Libera Bersini, Eduart Caca, Cristiana Germani, Gianluca Germani, Paola Guarnieri, Daniele Lazzaroni, Roberta Martinelli, Eingenk Martini, Antonella Munda, Renato Parzani, Maria Paola Santus, Giampietro Scarsi, Fabrizio Speziani, Diego Vezzoli.

Tre liste sostengono Valentina Remonato

Sarà l’unica donna che aspira alla carica di sindaco nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre. Classe 1988, di professione avvocato, porta una squadra in cui si affiancano candidati d’esperienza e volti nuovi. Rovato Vale: Daria Ida Astori, Diego Bertuzzi, Luciana Loredana Buffoli, Matteo Buizza, Marika Cominotti, Gian Franco Cropelli, Stefano Fogliata, Maria Lidia Gandossi, Mouatamid Lokman, Chiara Moretti, Cristina Pagani, Magda Pedrali, Debora Serina, Samuel Shahaj, Paola Zamboni e Piergiorgio Zucchetti. La Civica: Emanuela Bersini, Alessandro Botticini, Gianbattista Botticini, Luca Dragoni, Giovanni Farimbella, Mavì Ariela Gardella, Stella Gatti, Giampaolo Manenti, Giuseppe Matteotti, Fatima Messaoudi, Giosuè Mignogna, Claudio Mor, Giacomo Pagani, Eugenio Raineri, Eleonora Serina ed Elena Zoppi. Rovato 2020: Gian Franco Guido Botticini, Viola Consigli, Alberto Corsini, Anna Luisa Frugoni, Maria Gussago, Valeria Lamberti, Michela Lazzaroni, Lucia Rosa Mor, Veronica Lucrezia Poblete, Riccardo Sette, Stefano Antonio Sguerri e Matteo Verzeletti.

Renato Bonassi in campo con tre civiche

L’imprenditore Renato Bonassi è il traino di un progetto civico che coinvolge, oltre a RovatoW (formazione che aveva annunciato con largo anticipo la sua discesa in campo), Rovato Futura e Rovato e frazioni insieme. Ecco tutta la sua squadra. RovatoW: Maria Aletto, Diego Bonassi, Alberto Lorenzo Campana, Maddalena Teresa detta Didi Corbetta, Alberto Gatti, Andrea Giliberto, Marica Maranesi, Giovanni Pochetti, Diomira Ramera, Francesa Lodovica Riva, Sara Roda Prosperi, Laura Segala, Stefano Talassi e Giorgio Zammarchi. Rovato Futura: Vittore Martinelli, Anna Pagani, Antonino Ralli, Barbara Frattini, Chiara Al Sataan, Daniela Palini, Elena Ambrosetti, Elena Pellerey, Emanuele Quartini, Fiovanni Ghidini, Luigi Rampinelli, Marco Decarli, Michael Alfredo Faglia, Nicola Tignonsini e Pierangelo Ceretti. Rovato e Frazioni Insieme: Piergiuseppe Massetti, Carmela Ammirati, Lucio Esposito, Mariella Caruso, Egidio Scuri, Albana Moci, Gian Luigi Bracchi, Roberta Barbareschi, Arben Moci, Anna Maria Esposito, Claudia Zanni, Marina Festoni, Francesco Barbieri e Valeria Brignoli.

Alberto Piva è il leader di Rovato Capitale

Ha scelto di correre da solo il 31enne Alberto Piva, nella vita istruttore in palestra. Ecco tutta la squadra della civica Rovato Capitale: Flavio Francesco Galli, Simone Toninelli, Anna Brescianini, Michele Machina, Andrea Pennacchietti, Marta Taboni, Graziano Mattia Stamilla, Mario Claudio Rivetti, Matteo Borghetti, Sonia Armanelli, Mattia Gatti, Aurora Tizzini, Mariella Zangrandi, Gianfranco Vezzoli, Fausto Cantoni e Antonella Scuri

La Liga sostiene Maurizio Festa

Consigliere comunale classe 1991, è il più giovane candidato sindaco in corsa a Rovato. Maurizio Festa è il volto della Liga per Rovato. Ecco la lista al completo: Silvia Matilde Quaranta, Antonio Chillino, Marianna Archetti, Agnese Lucia Galbiati, Valentino Vassallo detto Vale, Roberto Genocchio, Francesca Paola Pappacena detta Franca, Francesco Scalvini detto Franco Di Maggio, Erika Giulia Bersini detta Erika, Gualtiero Antonio Rossi, Marialaura Marini detta Laura e Michele Paterlini detto Venturi.

Roberto Manenti ci riprova

E’ arrivata abbastanza a sorpresa la candidatura di Roberto Manenti, presidente del Consiglio comunale uscente ed ex sindaco negli anni Novanta, con una lista targata Grande Nord. I candidati sono Davide Boni, Silvia Soldi, Antonio Stefano D’Aquino, Rossella Moraschi, Gianpaolo Loda, Pierluigi Massetti, Monica Bugatti, Paolo Cavalli, Cristina Ghidini, Antonio Frosio, Giampietro Dusina, Serena Pasquali e Antonio Montalto.