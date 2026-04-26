E’ ufficiale: sono quattro gli aspiranti sindaci in lizza per le elezioni amministrative a Rovato. Si tratta di Valentina Bergo, che raccoglie il testimone dalla maggioranza uscente, Alessandro Botticini, Gabri Marini e Roberto Manenti.

Elezioni a Rovato: sarà una sfida a quattro

Sono state depositate le liste che supportano i quattro candidati sindaci a Rovato. Ecco tutti i nomi, suddivisi per schieramento.

Gabri Marini

Due le liste a sostegno della candidata Gabri Marini, entrambe civiche: Rovato Vivibile e Rovato che cresce. Nata il 19 marzo 1963 da mamma Adele e papà Antonio, storici fotografi, di professione psicologa e psicoterapeuta libera professionista, impegnata nel sociale e in politica (è stata consigliera comunale negli anni Novanta e coordinatrice del Tavolo Politiche Giovanili e del Tavolo Sport durante l’Amministrazione Cottinelli).

Rovato Vivibile: Mattia Andreoli, Antonio Baglioni, Elisa Bara, Matteo Buizza, Lapo Consigli, Marco Faustinelli, Stefano Fogliata, Giorgia Lancini, Caterina Manenti, Gabriele Masserdotti, Laura Piva, Simona Rivetti, Silvia Roveglia, Luca Scuri, Matteo Verzeletti ed Elena Zanotti.

Rovato che cresce: Andrea Giliberto, Elena Maria Ambrosetti, Stefano Guerrini, Francesca Lodovica Riva, Alberto Gatti, Emanuele Quartini, Cassandra Rubagotti, Andrea Buizza, Sara Roda Prosperi, Francesco Martinelli, Luca Bertossi, Luigi Melzani, Eleonora Salvagni e Jacopo Zammarchi.

Alessandro Botticini

Sempre due le liste a sostegno di Alessandro Botticini, una politica (Pd) in cui però figura anche un indipendente (Giuseppe Matteotti) e un esponente di Avs, Alleanza verdi e sinistra (Dario Giuseppe Buffoli) e una civica (Rovato Attiva), che si avvale anche del sostegno del Movimento 5 stelle (Cristina Medi Trasca).

Classe 1962, Botticini ha iniziato a frequentare i campi da rugby da adolescente; l’inizio di un’attività agonistica durata fino ai trent’anni, ricca di soddisfazioni. L’attenzione al mondo dello sport è dunque particolarmente cara al candidato, anche se tra i temi che gli stanno a cuore figura la volontà di creare un centro per anziani e spazi adeguati per l’aggregazione giovanile.

Pd: Laura Maddalena Astori, Mariateresa Berardi, Emanuela Bersini, Dario Giuseppe Buffoli (Avs), Emanuela Caretta, Francesco Econimo, Giovanni Farimbella, Mavì Ariela Gardella, Stella Gatti, Giuseppe Matteotti (indipendente), Claudio Mor, Salma Qaoumi, Eleonora Serina, Riccardo Sette e Simone Toninelli.

Rovato Attiva: Simona Fernanda Averoldi, Gian Franco Guido Botticini, Gianfranco Campagnari, Mauro Vladimiro Cocchetti, Antonella Drago, Maria Lidia Gandossi, Stefania Maria Genocchio, Bilal Messaoudi, Francesco Minelli, Lucia Rosa Mor, Giovanna Piva, Eugenio Raineri, Germana Tagliaferri e Cristina Medi Trasca (M5s).

Valentina Bergo

Sono cinque le liste che appoggiano Valentina Bergo: Fratelli d’Italia (suo partito), Forza Italia, Lega, Noi siamo Rovato e Civica Belotti per Rovato.

Classe 1986, 40 anni compiuti a febbraio proprio nel giorno di San Valentino, Bergo è la candidata più giovane dei quattro. Sposata e mamma di un bimbo di dieci anni, ricopre nella Giunta Belotti l’incarico di assessora all’Istruzione, Cultura e Sport.

Fratelli d’Italia: Carlo Alberto Capoferri, Chiara Barucco, Stefano Bianchi, Michela Bosio, Filippo Consoli, Luca Fodriga, Franca Da Costa Suane (detta Suani), Flavio Francesco Galli, Patrizia Ghizzoni in Curti, Sergio Maranesi, Alessia Paganotti, Nicola Palazzini (detto Banca), Giuseppina Pizzoferrato (detta Giusi), Mattia Ramera, Rachele Vertua e Diego Vezzoli.

Lega; Stefano Venturi, Simone Giovanni Agnelli, Gabriella Pe, Pieritalo Bosio, Valentina Inverardi, Gabriele Buffoli, Lidia Orizio, Cesare Angelo Grignani, Giada Scarpini, Davide Giacomo Toscani (detto Tosco), Maria Bresciani, Gianpietro Falardi, Massimiliano Burranca, Jorge Raul Pecollo, Angela Boni e David Fusi.

Forza Italia: Alberto Luigi Piva, Alessia Bariselli, Fausto Cantoni, Francesco Cossandi, Alberto Di Vita, Ettore Foresti, Edoardo Fossati (detto Edo), Alessio Magatelli, Eugenia Marchetti (detta Euge), Anna Massetti, Jessica Piras, Kamran Ishtiaq Raja (detto Raj o Ragia), Marta Taboni, Nicola Bellopede.

Noi siamo Rovato: Francesco Barbieri, Elisabetta Ambrosini, Aurelio Bergomi, Gianluigi Bracchi, Alberto Adriano Cicolari, Giorgio Conti, Angelica Ficarra, Emiio Grassi, Roberta Melis, Elena Orini, Mario Claudio Rivetti, Nicole Scotto, Egidio Scuri, Riccardo Siciliano, Michele Smeraglia.

Civica Belotti per Rovato: Tiziano Alessandro Belotti, Roberta Martinelli, Elena Belleri in Loda, Angelo Bertuzzi, Eduart Caca (detto Edi o Edy), Matteo Corsini, Gianluca Germani, Daniele Lazzaroni, Fabiola Manenti, Eingenk Martini detta Engy, Renato Parzani, Luigi Francesco Pedrali, Luca Rogondino, Maria Poala Santus, Giampietro Scarsi, Paola Vezzoli.

Roberto Manenti

Il quarto aspirante sindaco è Roberto Manenti, che schiera la lista civica Rovato al contrario – Riprendiamoci le chiavi di casa. Volto noto della scena politica, classe 1962, è stato primo cittadino per due mandati consecutivi dal 1993 al 2002 nonché presidente del Consiglio comunale nel primo mandato di Tiziano Belotti.