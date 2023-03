Elezioni a Castelcovati, Pizzamiglio passa il testimone a Valli

Alessandra Pizzamiglio, sindaco di Castelcovati, non si ricandiderà per il secondo mandato. Una decisione maturata a malincuore a causa "dei troppi impegni lavorativi", come spiegato dallo stesso primo cittadino in un comunicato diffuso questa sera, che però sembrerebbe non aver scosso le dinamiche interne della coalizione Lega-Civica che la 37enne guida dal 2018. Infatti, seppur rimescolate, le carte sono già in tavola così come il nome del futuro candidato sindaco che correrà per un quinquennio all'insegna della continuità: a prendere le redini del gruppo sarà infatti l'attuale vicesindaco Fabiana Valli.

Elezioni a Castelcovati, Alessandra Pizzamiglio non si ricandiderà

Sposata e mamma di due bimbi, impiegata nell'area Amministrativa dell'Asst Franciacorta all'ospedale di Chiari, , Alessandra Pizzamiglio nel 2018 era stata eletta con 1.772 voti (59,86%) assieme alla lista che unisce Lega e la civica «Lavoro e buonsenso» ha ottenuto 1.772 voti, battendo l’avversaria Anna Lisa Secchi (40,14%). Un impegno che, nonostante la possibilità di un secondo mandato, ha deciso di non continuare.

"Ho preso una decisione, non nego molto dolorosa, ma necessaria. Dopo aver a lungo riflettuto, ho deciso di non correre nuovamente per la carica di sindaco - ha commentato il primo cittadino rivolgendosi a tutti i cittadini - Essere il primo cittadino di Castelcovati è stato un onore. Un onore che in questi cinque anni ha necessitato di tanto lavoro e di tempo dedicato al Comune. Un compito che purtroppo non riesco più a garantire e ritengo doveroso nei confronti di tutti i cittadini covatesi, dell’Amministrazione Comunale, della squadra che mi ha sostenuta e dei dipendenti comunali terminare qui il mio incarico. Ho sempre ritenuto che agli impegni presi si debba dedicare il giusto tempo affinché essi vengano svolti al meglio; questo per il dovere verso la comunità nella figura di sindaco non posso più garantirlo a causa dei troppi carichi lavorativi. Con rammarico non proseguo il percorso iniziato nel 2018, ma con serenità lascio la candidatura ad una persona capace e tenace, che continuerà lungo la strada che in questi ultimi anni abbiamo percorso insieme".

Fabiana Valli corre per la carica di sindaco

La scelta del successore è ricaduta su Fabiana Valli, già vicesindaco, che afferra il testimone di Pizzamoglio e si prepara a guidare la coalizione verso l'appuntamernto elettorale del 14 e 15 maggio. Classe 1976, laureata in Giurisprudenza, con una carica da presidente dell'Ambito 7 Oglio Ovest, rappresenta la parte civica del gruppo di centro destra che nel 2018 aveva vinto le elezioni. Il passo indietro del primo cittadino l'ha colta di sorpresa, non lo nega, ma la volontà di impegnarsi per il territorio di certo non le manca. Le parole d'ordine? Benessere, sicurezza, sociale e sanità.

"Devo riconoscere che , dando per scontata la ricandidatura del sindaco uscente, la notizia mi ha un po' spiazzata - ha esordito la candidata sindaco - Ora considero il percorso intrapreso nel 2018, l'impegno ad oggi profuso e i risultati conseguiti in termini di opere e bandi pubblici (nonostante gli eventi avversi che si sono susseguiti negli ultimi anni) con gratitudine prendo il "testimone" e mi metto a disposizione della cittadinanza per continuare l'opera iniziata e per raggiungere nuovi obiettivi, anche in termini di integrazione socio sanitaria, benessere in generale e di welfare sociale, sicurezza e ordine pubblico. Quindi non resta che passare la parola e l'azione ai cittadini castelcovatesi che saranno chiamati ad esprimere il proprio voto, auspicando che gli stessi vogliano dare fiducia alla sottoscritta e alla squadra che con me si impegna a ultimare i progetti in corso e dare nuovo impulso al paese".

Squadra che, tra conferme e new entry, non è però ancora stata ufficializzata.

L'appoggio della Lega

Non è mancato, puntuale, anche il commento di Camilla Gritti, dell'ex sindaco (ora consigliere comunale) e segretario della Lega, il partito che nel 2018 aveva trascinato l'attuale sindaco verso la vittoria.

"Esprimo il mio rammarico nella scelta forzata presa da Alessandra e mi dispiaccio che abbia dovuto scegliere tra l’incarico di sindaco ed il lavoro intrapreso sempre più gravoso, ma comprendo la scelta di dover tutelare se stessa e la propria famiglia", ha commentato rimarcanto "l’apprezzamento nei suoi confronti: una persona preparata e conoscitrice della macchina amministrativa, che ha dovuto affrontare i cinque anni più brutti dal punto di vista dell’impegno richiesto".

Dalla legionella alla supercella nell’agosto 2019. Poi, ancora più devatsante, il Covid che ha colpito anche lei tra i primi malati dell’aprile 2020.